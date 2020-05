Acidente de trabalho faz um ferido grave em Sines

Um homem de 37 anos, sofreu esta tarde ferimentos graves, vítima de um acidente de trabalho numa obra de remodelação do Hotel Sinerama, em Sines.

O trabalhador sofreu queimaduras consideradas graves e foi transportado no helicóptero do INEM para a unidade de queimados do Hospital da Universidade de Coimbra.

A vitima estaria a trabalhar na substituição uma banheira num quarto, quando razões que não foram ainda apuradas ocorreu uma explosão que lhe provocou queimaduras em várias partes do corpo.

O alerta foi dado às 16h05, e nas operações de socorro estiveram os Bombeiros de Sines, a VMER do Hospital do Litoral Alentejano e o Helicóptero do INEM com um total de 13 operacionais, apoiados por três viaturas.