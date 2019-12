Um Jovem de 25 anos morreu e um homem de 61 ficou ferido com gravidade na sequência de uma queda de uma varada, durante uma obra, na Rua da Quinta das Pereiras, em Fermentões, Guimarães.A vítima morreu no local e o ferido grave foi entretanto transportado para Hospital de guimarãesA Autoridade para as Condições no Trabalho está no local para perceber em que circunstância ocorreu acidente.Alerta foi dado pelas 09h11.No local estiveram os Bombeiros de Guimarães, a PSP e o vmer.