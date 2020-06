Acidente de trabalho numa fábrica de alcatifas em Ovar faz três feridos

Três homens entre os 25 e os 30 anos ficaram esta segunda-feira feridos após terem sofrido um acidente de trabalho na plataforma elevatória onde se encontravam numa fábrica de alcatifas em Cortegaça, Ovar.As vítimas estavam na plataforma quando esta caiu tendo provocado ferimentos ligeiros em dois dos trabalhadores e graves - vários traumatismos - no outro.O alerta foi dado às 15h23 e as vítimas transportadas ao Hospital São Sebastião, em Santa Maria da Feira.A GNR esteve no local a efetuar perícias e perceber as circunstâncias do acidente.