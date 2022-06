Um homem de 49 anos sofreu ferimentos graves esta segunda-feira na sequência de um acidente de trabalho no local do antigo Penha Hotel, em Penafiel.A vítima caiu numa caixa de elevador e foi socorrida no local pelos bombeiros. O homem foi ainda transportado para o hospital Padre Américo, em Penafiel, em estado crítico.No local estiveram ainda militares da GNR e agentes da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT).