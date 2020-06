Acidente de trabalho provoca ferido grave em Sines

Um homem de 43 anos, sofreu esta segunda-feira, ferimentos graves vitima de uma queda em Sines.

Segundo o CM apurou, o homem estava encima de uma carrinha de caixa aberta, a preparar-se para iniciar o dia de trabalho na limpeza das bermas do IP8, quando por razões que não foram apuradas caiu e bateu com a cabeça no chão, provocando-lhe um traumatismo craniano.

O alerta para o acidente que ocorreu no IP8, foi dado às 8h19, e nas operações de socorro estiveram os Bombeiros de Sines com 7 operacionais, apoiados por 2 viaturas.

A vitima foi transportada em estado grave pelos Bombeiros de Sines para o Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.

Esteve ainda presente a VMER – Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital do Litoral Alentejano e a GNR de Sines.