Acidente de trabalho provoca um morto em Arganil

Vítima ficou debaixo de uma máquina enquantro trabalhava.

Um acidente de trabalho na aldeia de Cepos, Arganil, provocou esta quarta-feira um morto, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Coimbra.



De acordo com a mesma fonte, a vítima terá ficado debaixo de uma máquina, sem, no entanto, precisar de que tipo.



O alerta para o acidente foi dado às 10h43.



No local, além dos bombeiros de Arganil, esteve uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER), a GNR e uma psicóloga do INEM.