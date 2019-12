“Acidente deixou mossa psicológica”, diz segundo comandante da Missão da ONU na RCA

O atual Chefe do Estado-Maior do Comando Conjunto para as Operações Militares, que foi durante 14 meses o segundo comandante da Missão da Organização das Nações Unidas na República Centro-Africana, reconheceu que o acidente com o soldado Aliu Camará criou "mossa psicológica" nos militares portugueses, adiantando que o despiste está a ser investigado em Portugal e nas Nações Unidas.



O general Marcos Serronha considerou que se registou uma gestão eficaz do acidente, lembrando que ocorreu no início da época das chuvas e numa zona de difíceis acessos. Aliu Camará foi amputado às duas pernas na sequência de um acidente, em junho.

