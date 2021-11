Acidente em laboratório de escola na Marinha Grande causa três feridos

Duas raparigas e um rapaz, com idades entre 14 e 15 anos, sofreram esta terça-feira ferimentos ligeiros na sequência de um acidente ocorrido no laboratório da aula de Físico-Química. Aconteceu, cerca das 10h30, na Escola Secundária/3º Ciclo do Pinhal do Rei, na Marinha Grande.Ao que o CM apurou, os adolescentes estariam a realizar uma experiência que envolvia a aplicação de sais e de álcool a 96%, que, resultante da reação química, terá sido projetado primeiro na direção de uma das jovens, atingida na cara e no cabelo, e depois para os restantes alunos.