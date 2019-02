Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente em mercado de Setúbal sem culpados

Cinco trabalhadores morreram devido à queda de uma das paredes do espaço.

12.02.19

Foram absolvidos esta segunda-feira do crime de violação das regras de construção os três responsáveis pela obra de requalificação do Mercado do Livramento, em Setúbal, na qual morreram cinco trabalhadores devido à queda de uma das paredes intervencionadas, em fevereiro de 2012.



O Tribunal de Setúbal não deu como provado que os três arguidos sabiam que a escavação profunda da parede provocaria o desmoronamento.