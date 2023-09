Acidente entre carrinha e carro provoca três feridos em Caminha

Uma colisão entre uma carrinha de caixa aberta e um carro provocou um ferido grave, um homem de 38 anos, e dois ligeiros, este sábado à tarde, na EN13 em Lanhelas, Caminha.



Os três homens feridos seguiam todos juntos no carro. A vítima grave foi para o Hospital de Braga e as ligeiras para Viana do Castelo.





O alerta foi dado às 16h18 e para o local foram mobilizados os bombeiros de Caminha e de Vila Nova de Cerveira, uma ambulância de Suporte Imediato de Vida e ainda uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação.O acidente condicionou o trânsito no sentido Norte/Sul. A GNR foi também acionada e tomou conta da ocorrência.