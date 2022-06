Acidente entre camião e veículo ligeiro provoca um morto em Penela

Uma colisão entre um veículo ligeiro e um pesado de mercadorias, na tarde desta terça-feira, no IC3, em Penela, provocou um morto e obrigou ao corte daquela estrada, afirmou o Comando da GNR de Coimbra.

"Houve um despiste do veículo ligeiro, seguido de colisão frontal com o pesado de mercadorias", no Itinerário Complementar (IC) 3, na zona de Alfafar, concelho de Penela, disse à agência Lusa fonte da GNR de Coimbra.

A vítima, um homem de 58 anos, era o condutor do veículo ligeiro, acrescentou.

O acidente, que ocorreu por volta das 15h00, obrigou ao corte da via nos dois sentidos, interdição que se mantém, esclareceu, referindo que os carros estão a ser desviados para a localidade de Podentes, seguindo depois pela estrada nacional 110, que é paralela ao IC3 naquela zona.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra, o óbito foi confirmado no local.

No terreno, estiveram 19 operacionais dos Bombeiros de Penela, INEM e GNR, apoiados por sete veículos, referiu.