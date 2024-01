Um aparatoso acidente entre um carro e um camião provocou dois feridos, na A7, em Vila Nova de Famalicão, na tarde desta quinta-feira.

Depois de assistidas no local as vítimas foram transportadas para o Hospital de Famalicão com ferimentos ligeiros. Para a ocorrência foram mobilizados os Bombeiros Voluntários de Famalicão.





O acidente levou ao corte de duas das vias da autoestrada. O alerta foi dado às 16h46.