Um acidente entre um carro e um camião fez dois feridos ligeiros na Nacional 10, em Casal do Marco, Seixal, este domingo de madrugada.De acordo com o CDOS de Setúbal, as vítimas foram socorridas no local mas recusaram transporte ao hospital.No local estiveram duas ambulâncias dos bombeiros do Seixal e a GNR de Paio Pires.O alerta foi dado às 7h20.