Acidente entre carro e carrinha corta Via do Infante em Silves

Uma colisão entre um carro e uma carrinha obrigou este sábado de manhã, pelas 07h45, ao corte de um dos sentidos da A22 (Via do Infante), no concelho de Silves.O acidente deu-se no chamado túnel do Sobral, tendo a carrinha ficado tombada de lado, no meio da via. Apesar do aparato, houve apenas um ferido leve.Ao que apurou o, um dos veículos transportava telhas, que ficaram espalhadas ao longo da via.A colisão levou ao corte da circulação num dos sentidos da única autoestrada algarvia durante cerca de uma hora, acabando por originar filas de carros com alguns quilómetros de extensão.