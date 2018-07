Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente entre cinco viaturas faz quatro feridos na A5

Trânsito com constrangimentos no sentido Lisboa-Cascais.

Por Lusa | 01:10

Um acidente que envolveu cinco viaturas na noite de sexta-feira provocou pelo menos quatro feridos e está a causar esta madrugada constrangimentos no trânsito na A5, no sentido Lisboa-Cascais, disse à Lusa fonte da GNR.



"Tratou-se de uma colisão que envolveu cinco viaturas e que causou pelo menos quatro feridos, todos eles ligeiros", disse à Lusa fonte da GNR, referindo que os meios ainda estavam no loca à 01h00.



Segundo a mesma fonte, cerca da 00h30, apenas uma faixa de rodagem estava aberta, o que está a provocar constrangimentos no trânsito na A5 e uma longa fila.



O acidente ocorreu na zona de Carnaxide, ao quilómetro 4 da A5, no sentido Lisboa/Cascais.



Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa também confirmou à Lusa o acidente, cujo alerta foi dado pelas 23h22, referindo que tinha a informação de cinco feridos ligeiros.



Foram para o local da ocorrência os bombeiros de Carnaxide, bombeiros de Algés, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a GNR, com 22 operacionais e oito viaturas.