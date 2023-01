Duas pessoas sofreram ferimentos ligeiros, esta tarde de sexta-feira, na sequência de uma colisão entre dois carros, em Ovar.O alerta foi dado, para os bombeiros de Ovar, para um acidente rodoviário, na estrada nacional 109, em São João de Ovar.A ambulância de suporte imediato de vida de Ovar também foi mobilizada.A PSP de Ovar foi acionada e investiga as causas do acidente. As vítimas foram levadas para o hospital da Feira.