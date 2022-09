Um pessoa ficou ferida, esta tarde de segunda-feira, na sequência de uma colisão entre dois carros, em Estarreja.O alerta foi dado, cerca das 16h30, para os bombeiros de Estarreja, para um acidente rodoviário, na rua do Couto, em Salreu.A vítima foi levada, pelos bombeiros de Estarreja, para o hospital de Aveiro. A GNR foi mobilizada e investiga as causas do acidente.