Uma colisão entre dois carros na Rua Gomes de Amorim, junto ao McDonald's da Póvoa de Varzim, provocou um ferido na manhã deste domingo. Uma das vítimas foi transportada para o Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim, sendo que a outra pessoa envolvida no acidente recusou observação médica.

O alerta foi dado 7h05, com a presença de quatro operacionais e dois veículos dos Bombeiros e da PSP no local.

As autoridades ainda estão a apurar as causas do acidente.