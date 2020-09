Um acidente entre duas viaturas interrompeu, na noite desta quinta-feira, o trânsito na Estrada Nacional 18, no Cerro da Atalaia, em Beja.



O acidente provocou quatro feridos ligeiros que foram transportados para o Hospital de Beja.



No local estão 19 operacionais apoiados com oito viaturas da corporação de Bombeiros de Beja, da GNR e da VMER.



O alerta foi dado às 21h35.