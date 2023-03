Um homem, de 26 anos, ficou ferido com gravidade, esta segunda-feira, na sequência de uma colisão entre uma mota e um camião, na Pampilhosa, no concelho da Mealhada.A vítima, que seguia na mota, ficou encarcerada e teve que ser socorrida pelos Bombeiros da Pampilhosa antes de ser transportada para os Hospitais da Universidade de Coimbra.O acidente aconteceu pouco antes das 9 horas, quando o motociclista se desclocava para o trabalho na zona industrial do Canedo.