Um acidente, na manhã deste sábado, resultou no embate de quatro veículos, na 2ª Circular, em Lisboa.O choque ocorreu no sentido Sintra-Lisboa.Foram chamados ao local uma viatura do INEM e os bombeiros sapadores de Lisboa e dois feridos ligeiros foram assistidos no local.O alerta foi dado às 11h38.A estrada esteve condicionada, mas já se encontra a circular com normalidade.