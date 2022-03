Luís Miguel, de 22 anos, morreu num violento despiste do carro em que seguia, na noite de domingo, em Alfena, Valongo. Ao local acorreram os Bombeiros de Ermesinde.Do acidente resultaram ainda dois feridos ligeiros, com cerca de 20 anos, transportados para o Hospital de S. João, no Porto.A vítima mortal era um dos ocupantes da viatura. Na noite de ontem, vários amigos reuniram-se em Alfena. Com velas e roupas brancas, prestaram uma homenagem ao jovem.