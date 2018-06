Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente faz três feridos em Vila Nova de Gaia

Duas das vítimas ficaram em estado grave após colisão frontal.

Uma colisão entre duas viaturas provocou três feridos, dois deles graves, em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto. Ao que o CM pôde apurar, o sinistro ocorreu quando os dois automóveis circulavam em sentido contrário e embateram frontalmente.



Apesar da gravidade dos ferimentos, todas as vítimas saíram do local pelo seu próprio pé, à excepção do ferido ligeiro que se encontrava muito apertado no interior da viatura. Os três foram encaminhados para o Hospital de Vila Nova de Gaia.



Em atualização