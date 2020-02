Colisão com três carros na A1 corta trânsito no sentido Sul-Norte após estação de serviço de Santarém

A circulação na Autoestrada 1, no sentido Lisboa-Porto, já se encontra restabelecida depois de uma colisão entre três veículos após a estação de serviço de Santarém, ter levado ao corte do trânsito, disse à Lusa fonte CDOS de Santarém.



De acordo com a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, o alerta para o acidente foi dado às 12h06, tendo estado envolvidos na colisão três veículos ligeiros, dos quais resultaram quatro feridos, todos ligeiros.

Segundo a mesma fonte, o acidente ocorreu ao quilómetro 86.