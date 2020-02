Acidente faz três feridos na A4 junto a Paredes no sentido Amarante-Porto

Duas pessoas ficaram com ferimentos ligeiros e uma outra pessoa está gravemente ferida num acidente entre um veículo ligeiro e uma carrinha na A4, junto a Paredes no sentido Amarante-Porto.As vítimas com ferimentos ligeiros foram para o Hospital de Penafiel.No local estiveram três ambulâncias dos Bombeiros de Paredes e um veículo de desencarceramento.Em atualização