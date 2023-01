Um acidente entre uma mota e um carro fez um morto e um ferido ligeiro, em Destorão, Ponte de Lima.A vítima mortal é o condutor da mota e o ferido ligeiro o condutor do carro.O corpo da vítima mortal vai ser removido e enviado para a morgue do hospital de Viana do Castelo.O alerta foi dado pelas 7H25 para um acidente na A27, no sentido Ponte de Lima-Viana do Castelo, ao quilómetro 14,8.No local estiveram operacionais dos bombeiros de Ponte de Lima, GNR e INEM.Em atualização