Acidente fere casal e dois filhos em Tomar

Duas crianças, de cinco e sete anos, e os pais, que seguiam numa carrinha, ficaram este sábado feridos depois de terem colidido violentamente contra um veículo de mercadorias, na rua do Alto do Piolhinho, concelho de Tomar.O pai teve de ser desencarcerado e foi transportado para o Hospital de Abrantes em estado grave. A mãe e os dois menores foram levados para o Hospital de Torres Novas com ferimentos ligeiros.