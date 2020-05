Acidente fere mãe e filhas em Viana do Castelo

Duas meninas, de 7 e 12 anos, e a mãe, de 39, ficaram feridas este sábado, ao final da manhã, num aparatoso despiste na A28, na zona de Outeiro, Viana do Castelo. As vítimas foram socorridas de imediato por outros automobilistas, até à chegada dos bombeiros.A mãe, que ficou encarcerada na viatura, sofreu uma fratura exposta num braço. Já as meninas apresentavam ligeiras escoriações. As três vítimas foram levadas ao hospital da cidade.No local estiveram 20 elementos das duas corporações de bombeiros de Viana do Castelo e a GNR que cortou, parcialmente, o trânsito.