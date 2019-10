Acidente fere motociclista em Monção

Um motociclista, de 17 anos, sofreu ferimentos graves na sequência de uma colisão entre a mota que conduzia e um automóvel, esta manhã, às 08h40, na Avenida da Boavista, na vila de Monção.

A vítima foi socorrida pelos Bombeiros de Monção e transportada ao hospital de Viana do Castelo. Ao que o CM apurou, apesar dos ferimentos terem sido considerados graves, não corre risco de vida.

A GNR foi chamada ao local para identificar o condutor do veículo e investigar as causas do acidente.