Acidente gera alerta para voos sem licença

Relatório a queda de ultraleve mostra que piloto não tinha autorização para voar em Portugal.

Foi no dia 5 de outubro do ano passado que a queda de um ultraleve causou a morte do piloto inglês, de 70 anos, em Quelfes, Olhão. Agora, o relatório final ao acidente revela que tanto o piloto como a aeronave estavam a operar ilegalmente em Portugal.



É recomendado, por isso, à Autoridade Nacional de Aviação Civil Portuguesa e à sua congénere do Reino Unido que revejam os seus "procedimentos de monitorização e supervisão das aeronaves e pilotos a operar permanentemente fora do seu estado de registo/qualificação".



Segundo o relatório do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários, "o piloto comandante não estava devidamente autorizado", dispondo de uma "licença de qualificação reduzida", apenas aplicável "a aeronaves ultraleves que voem no Reino Unido".



O relatório revela ainda que "o voo não estava devidamente autorizado" e que "a aeronave "não tinha a bordo a licença de voo e os documentos necessários para poder voar em Portugal".



Além disso, "a pista não estava autorizada pela autoridade nacional e não cumpria com as regras de segurança".



Manutenção

"Não foi evidenciada qualquer ação de manutenção na aeronave desde maio de 2014", segundo consta do relatório.



Morte imediata

A autópsia revelou que o piloto da aeronave morreu instantaneamente devido às extensas lesões traumáticas.



Causa

O acidente terá resultado de uma perda de controlo em voo pelo piloto. O ultraleve caiu junto à pista da qual descolara.