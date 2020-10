Uma pessoa ficou ferida na manhã desta quarta feira, num capotamento na A1, perto da saída de Santa Iria, no sentido Sul-Norte.



Devido ao acidente, que obrigou ao corte de uma das vias para intervenção das equipas de socorro, a circulação ficou bastante congestionado.





No local estiveram os bombeiros de Sacavém, com dez operacionais, apoiados por quatro viaturas. A GNR investiga as circunstâncias do acidentes.