Uma colisão entre dois carros na Avenida Marechal Teixeira Rebelo, junto ao Hospital da Luz, em Lisboa, provocou um ferido e condicionou o trânsito no local.O alerta foi dado por volta das 9h00.No local está o Regimento Sapadores Bombeiros de Lisboa com 10 operacionais e três viaturas. Está ainda no local duas ambulâncias do INEM e a PSP.