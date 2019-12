Acidente mata homem de 30 anos em Ovar

Um homem, com cerca de 30 anos, morreu na sequência de uma colisão entre dois carros, esta manhã, em Ovar.Outras duas pessoas, da mesma idade, ficaram com ferimentos ligeiros. Um dos feridos foi levado para o Hospital de Santa Maria da Feira.O acidente aconteceu na Nacional 327 e a estrada está condicionada.Os Bombeiros Voluntários de Ovar estão no local.