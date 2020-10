Acidente mata jovem motociclista em Gondomar

Ricardo Figueiredo, de 27 anos, morreu esta quinta-feira à tarde numa violenta colisão da mota em que seguia contra um automóvel, na EN108, na Foz do Sousa, Gondomar. A vítima trabalhava como segurança no aeroporto do Porto.O acidente ocorreu às 13h13. À chegada dos bombeiros de Valbom, a vítima já se encontrava em paragem cardiorrespiratória. Os socorristas realizaram manobras de reanimação durante uma hora, mas sem sucesso. A vítima residia em Rio Tinto. A família teve de receber acompanhamento por parte de psicólogos do INEM.A mota ficou imobilizada em cima do carro. A condutora do automóvel ficou ferida e foi transportada ao hospital. A GNR investiga a colisão. O trânsito manteve-se condicionado durante três horas.