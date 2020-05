Acidente mata motard na A28 na Póvoa de Varzim

Um homem, 41 anos, morreu quando a mota em que seguia se despistou após embater num carro, este domingo ao final da manhã, na A28, Póvoa de Varzim. A vítima teve morte imediata.O alerta foi às 12h19 para o km 31, sentido sul-norte. A vítima foi projetada para os rails centrais. O acidente foi violento e, à chegada dos meios de socorro ao local, já nada havia a fazer para salvar o homem. A GNR investiga as circunstâncias do acidente e o trânsito ficou parcialmente cortado.Ao que oapurou, o motociclista residia na freguesia de Arcozelo, no concelho de Vila Nova de Gaia.