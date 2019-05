Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente mata mulher portuguesa em Espanha

Jovem de 26 anos é uma das três vítimas mortais de uma colisão frontal.

Por Elsa Custódio e P.F. | 10:11

Uma cidadã portuguesa, de 26 anos, e o namorado, de 33, morreram na sequência de uma colisão frontal ocorrida entre dois carros ao quilómetro 5 da estrada CL- 517, que liga as localidades de Doniños de Salamanca e Parada de Arriba, em Espanha.



Do desastre, na noite de segunda-feira, resultou mais um morto e dois feridos graves.



A terceira vítima mortal, um homem com 60 anos, era o condutor do outro veículo, que seguia na companhia da mulher, de 57, que sofreu múltiplas fraturas.



O outro ferido é o cunhado da vítima portuguesa. Tem 40 anos e sofreu um traumatismo facial.



O acidente ocorreu às 22h53 e as causas estão por apurar. As vítimas tiveram de ser desencarceradas.



No local estiveram os bombeiros de Salamanca.