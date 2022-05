Um motorista profissional foi condenado a um ano e oito meses de prisão e está proibido de conduzir durante 14 meses, por ter causado um acidente em que morreu o condutor de um motociclo de entrega de comida, em Portalegre. A colisão ficou registada no sistema de videovigilância de um supermercado e as imagens “mostram a dinâmica do acidente” e são uma “prova clara” de que o motociclista não teve “qualquer culpa”, concluiu o tribunal.









O acidente ocorreu em dezembro de 2019, no IP2, e o motorista foi condenado por um crime de homicídio por negligência grosseira. A pena de prisão ficou suspensa, na condição de frequentar um curso de Prevenção Rodoviária e de entregar 1500 euros à Associação Salvador. O motorista recorreu para o Tribunal da Relação de Évora, que confirmou a decisão.

O acórdão destaca a “ação particularmente perigosa”, a “negligência grosseira” e a “conduta imprudente e descuidada, reveladora de um comportamento altamente leviano e temerário” do motorista.