Por João Carlos Rodrigues | 16:02

Um motociclista perdeu a vida na tarde deste sábado na sequência de uma colisão na EN252, no Pinhal Novo.

A vítima, com cerca de 30 anos, esteve envolvida numa colisão frontal, pelas 14h10, cujas circunstâncias estão a ser apuradas pela GNR.

No local do acidente estiveram 17 operacionais dos bombeiros do Pinhal Novo e do INEM, para lá dos militares da GNR