Um acidente no quilómetro 285 da A1, em Vila Nova de Gaia, está a congestionar a circulação no sentido Porto-Lisboa.Ao que oapurou um carro terá avariado no meio da via e minutos depois duas viaturas colidiram com este último.A via central e direita estão bloqueadas devido ao acidente.Não há qualquer ferido a registar.O alerta foi dado às 9h30.