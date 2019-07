Acidente na A1 em Vila Nova de Gaia provoca dois feridos

Uma colisão rodoviária entre dois carros provocou, na manhã deste domingo, dois feridos ligeiros, na A1, junto à saída para São Pedro da Afurada, em Vila Nova de Gaia, distrito do Porto.



Ao que o CM pôde apurar, o acidente fez com que um dos veículos capotasse. O trânsito encontra-se condicionado no sentido Porto-Lisboa devido à limpeza da via.

Ver comentários