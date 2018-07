Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente com camião corta A3 em Braga

Veículo encontra-se atravessado no meio da via, no sentido Valença-Porto.

07:22

Um acidente na A3 provocou o corte da autoestrada esta manhã no quilómetro 37 da A3, em Braga, no troço entre Braga sul e Cruz. O camião em causa está imobilizado na autoestrada no sentido Valença-Porto.



O camião circulava no sentido Porto-Valença, entrou em despiste por volta das 6h tendo galgado o separador central e ficado imobilizado no sentido contrário.



A estrada não será reaberta na próxima hora e é indicada a EN14 como alternativa.



A limpeza já se encontra a ser feita, o que indica que pode ter sido derramado combustível.



Fila tem já vários quilómetros. Não há feridos a registar.