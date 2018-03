Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente na A3 em famalicão faz três feridos

Despiste obrigou a condicionar o trânsito na zona de Famalicão.

14:58

Um despiste na A3, na zona de Famalicão deixou esta sexta-feira três pessoas feridas.



O acidente aconteceu pelas 13h00, ao quilómetro 38 da autoestrada que liga Braga ao Porto, no sentido Sul - Norte.



O trânsito esteve limitado a uma via na zona, para se prestar assistência às vítimas e remover os veículos.



Segundo os bombeiros famalicenses as vítimas ficaram com ferimentos ligeiros.