Um homem de 70 anos ficou ferido na sequência de um despiste na A8, junto à saída para a Venda do Pinheiro/Malveira, na manhã deste sábado. A vítima sofreu ferimentos ligeiros, mas teve de ser desencarcerada, numa operação que mobilizou os bombeiros de Loures e condicionou a circulação na A8 durante mais de uma hora devido aos destroços espalhados pelas faixas de rodagem.



Após ser estabilizado, o homem foi transportado ao hospital Beatriz Ângelo, em Loures. A GNR investiga as circunstâncias do acidente.