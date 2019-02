Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Seis feridos em despiste e colisão na A8 em Mafra

Acidentes no sentido sul-norte fizeram um ferido grave e três ligeiros. Duas pessoas receberam assistência no local.

11.02.19

O despiste de um ligeiro seguido de uma colisão entre dois veículos na A8, sentido sul-norte, fez esta segunda-feira seis feridos: um grave, três ligeiros e outras duas vítimas que receberam assistência no local.



A colisão ocorreu ao quilómetro 26 da autoestrada, na Enxara dos Cavaleiros, em Mafra, confirmou fonte do CDOS de Lisboa ao Correio da Manhã.



Estiveram três viaturas envolvidas no acidente. O alerta foi dado pelas 21h44.



Ao local acorreram os Bombeiros da Malveira, Loures e Zambujal.



De acordo com a página da Proteção Civil estavam, às 10h35, 12 operacionais apoiados por cinco veículos no acidente.