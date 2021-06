Um homem com 84 anos morreu esta terça-feira na sequência de um acidente ocorrido na Estrada Nacional 229, entre Viseu e Sátão.

O acidente envolveu uma colisão entre o velocípede e uma carrinha. O alerta foi dado perto das 19h30.

No local do acidente estiveram 12 operacionais, apoiados por cinco viaturas, entre PSP, Polícia Municipal de Viseu e uma equipa de psicólogos do INEM.



O corpo será transportado patra o Gabinete Médico-Legal de Viseu.