Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente na Segunda Circular em Lisboa condiciona trânsito no sentido Benfica-Aeroporto

Autoridades vão proceder à remoção das viaturas.

13:30

Um acidente entre várias viaturas na Segunda Circular, em Lisboa, está a condicionar o trânsito no sentido Benfica-Aeroporto.



Ao que o CM conseguiu apurar, não há feridos na sequência do acidente.



As autoridades vão proceder à remoção das viaturas o que vai obrigar ao corte momentâneo da estrada no sentido Benfica-Aeroporto.