Acidente no Eixo Norte-Sul junto a Telheiras provoca longas filas no sentido Ponte 25 de Abril - Lumiar

Alerta foi dado às 17h58.

Por João Tavares | 18:58

Um acidente a envolver quatro viaturas, no eixo Norte-Sul, entre as saídas de Telheiras e do Lumiar, em Lisboa, provocou três feridos, dois deles encarcerados.



Este acidente está a causar uma longa fila de trânsito no sentido sul-norte, que já chega à zona de Campolide. INEM e Bombeiros Sapadores de Lisboa participam nas operações de socorro às vítimas, que não inspiram cuidados de maior.



No local encontra-se ainda a Divisão de Trânsito da PSP.



O alerta foi dado às 17h58.