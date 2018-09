Durante uma hora e meia, a circulação foi feita apenas pela via da esquerda.

19:40

no IC 17 (CRIL), no sentido Odivelas-Moscavide, logo após o Túnel do Grilo.





Condicionamento de trânsito:

Uma colisão entre um veículo pesado e um ligeiro fez esta sexta-feira um ferido leve e congestionou o trânsitoO alerta foi dado às 16h52 e durante cerca de uma hora e meia só se circulou pela via da esquerda condicionando fortemente o trânsito. A circulação foi restabelecida por volta das 18h25.A condutora do veículo ligeiro ficou com ferimentos leves e foi transportada para o Hospital Santa Maria.