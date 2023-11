Colisão entre duas viaturas no IC17 condiciona circulação

Um colisão entre duas viaturas, pelas 07h50 desta segunda-feira, no IC17, em Odivelas (sentido Algés-Sacavém), fez uma carrinha de caixa aberta galgar o separador central e causou grandes constrangimento de trânsito, resolvidos pelas 11h00. Apesar do aparato, não há registo de feridos.

De acordo com a PSP, devido à destruição do separador de betão e à passagem da carrinha para o sentido Sacavém-Algés, ficaram três faixas cortadas neste sentido (circulação foi feita apenas pela berma) e duas no sentido Algés-Sacavém.

Após limpeza dos destroços e remoção das viaturas, a circulação foi reaberta.