Algueirão-Mem Martins

Um acidente entre dois carros, uma carrinha e um camião fez dois feridos, esta quarta-feira, no IC19. As vítimas foram transportadas para o Hospital Amadora-Sintra.Neste momento estão a decorrer trabalhos de limpeza na via e o trânsito encontra-se bastante condicionado. O acidente aconteceu por volta das 9h00, perto da saída paraAs causas do acidente ainda estão por apurar.